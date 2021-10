Comunali: nell'Imperiese già 10 sindaci eletti

(ANSA) - IMPERIA, 03 OTT - In provincia di Imperia sono già 10 su 15 i Comuni dove è stata presentata una sola lista che possono dire di essere stati eletti perché è stato superato il quorum del 40% più 1 fissato per ritenere valido il voto in Comuni sotto i 15 mila abitanti. Ora aspettano la validatà del 50% più 1 dei voti.

Gli eletti sono a Aurigo, che alle 19 aveva un'affluenza del 52,52%, dove si conferma Luigi Dellerba; a Borghetto D'Arroscia (48,35%), che elegge Angela Denegri; a Caravonica (53,09%) con Angelo Dulbecco già assessore uscente, a Chiusavecchia (48,38% cento) dove si riconferma Luca Vassallo. Gli altri sono a Cipressa (42,5%) che confermato Filippo Guasco; a Civezza (43,40%) con Maddalena Ricca, a Lucinasco (47,09%), con Marilena Abbo, a Pompeiana (46,83%), diventa sindaco Vincenzo Lanteri, a Rezzo (44,28%), è confermato Renato Adorno. A Terzorio (55,03%) sale Valerio Ferrari. (ANSA).