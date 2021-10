Comunali: Terzorio, candidato sindaco annuncia elezione

(ANSA) - TERZORIO, 03 OTT - "Con la scheda che ho appena inserito nell'urna abbiamo ufficialmente raggiunto il quorum del 40% +1, necessario per validare l'elezione in caso di lista unica". A scriverlo sul proprio profilo Facebook è Valerio Ferrari, unico candidato sindaco del Comune di Terzorio, in provincia di Imperia. Nei Comuni dove c'è lista unica per dichiarare eletto il candidato basta che voti il 40 per cento più uno degli aventi diritto, che a Terzorio sono 232. Ferrari è stato l'elettore numero 94 che valida il voto. Nonostante tutto ha fatto un appello per continuare a votare. "I seggi resteranno aperti fino alle 15 di domani - scrive Ferrari - invito tutti i concittadini a partecipare al voto". (ANSA).