Green Pass: Toti, proporrò obbligo in Consiglio regionale

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - "Tra poco andrò nel Consiglio regionale della Liguria e proporrò che al primo punto dell'ordine del giorno ci sia l'approvazione da parte dell'assemblea dell'uso del Green Pass". Lo anticipa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervistato da Agorà su Rai 3.

Ieri, il governatore era stato meno netto spiegando che sul Green Pass "il tema più delicato riguarda l'aula del Consiglio dove i consiglieri entrano, delegati dal popolo che li ha votati, a esprimere posizioni che possono essere le più diverse per le quali occorre avere attenzione e rispetto". "Lo estenderei a tutto il mondo, quindi non avrei difficoltà a estenderlo al Consiglio regionale - aveva aggiunto Toti - ma tengo presente, e ragiono per paradosso, che se vi fosse un convinto no-vax tra i consiglieri regionali che volesse venire a esprimere una convinta posizione no-vax all'interno del consiglio ovviamente prevarrebbe il diritto di rappresentanza democratica".

Sempre ieri, il presidente del Consiglio Medusei aveva invece dichiarato che non ci saranno deroghe per i consiglieri senza Green Pass. ""Pur nel rispetto della legittima opinione del presidente Toti, in qualità di presidente del Consiglio regionale penso che l'obbligo del green pass debba valere anche per i politici, che siano parlamentari o consiglieri regionali.

Non trovo giusto che ci possano essere deroghe in nome della rappresentanza democratica: se le deroghe non esistono per i cittadini, non devono esistere nemmeno per i loro rappresentanti eletti". (ANSA).