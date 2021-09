A Chiavari una nuova area dedicata allo sport all'aperto

(ANSA) - CHIAVARI, 21 SET - Inaugurata questa mattina a Chiavari la terza area dedicata allo sport all'aria aperta in piazza Salvo D'Acquisto, nel quartiere di Sampierdicanne, a Chiavari. La palestra 'open air' ha comportato un costo totale di quasi 35 mila euro: "Sono stati installati diversi attrezzi per il corpo libero - ha detto il consigliere delegato allo sport del Comune di Chiavari, David Cesaretti -, tra cui due stazioni a parallele e una panca piana, oltre ad una pavimentazione antitrauma. Ma la grande novità, unica in tutta la città, è la collocazione di un tavolo da ping pong fisso, specifico per l'utilizzo all'aperto". Al taglio del nastro erano presenti anche Silvia Stanig, vicesindaco, Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale, il consigliere David Cesaretti e gli atleti del Villaggio Sport Tennis Tavolo Chiavari. Durante l'inaugurazione è stata annunciata anche la prossima inaugurazione: il campetto polisportivo di Caperana per consentire ai ragazzi di giocare a calcio e a basket in sicurezza. (ANSA).