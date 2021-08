Lutto cittadino, camera ardente in Comune

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - Lutto cittadino a Chiavari per l'improvvisa scomparsa del sindaco Marco Di Capua, avvenuta ieri sera alle 19 per un probabile infarto. La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio e rimarrà fino alla sera di mercoledì 25 agosto nell'atrio del Comune di Chiavari. Mercoledì 25 agosto alle ore 19 verrà recitato il rosario in piazza N.S. dell'Orto.

Il funerale verrà celebrato giovedì 26 agosto alle 10.30 nella cattedrale di piazza N.S. dell'Orto. Tutti gli eventi e le manifestazioni della settimana corrente sono annullati e rinviati a data da destinarsi. (ANSA).