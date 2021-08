Calcio: Spezia, preso il baby talento Aimar Sher

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 AGO - Colpo in prospettiva per lo Spezia che ha acquistato il centrocampista Aimar Sher: regista, classe 2002, è stato prelevato dall'Hammarby in Svezia. Nella stagione in corso ha già disputato 12 partite tra campionato e preliminari di Uefa Conference League. Nato in Iraq, a 4 anni si è trasferito in Svezia con la famiglia, ha giocato nelle nazionali giovanili ed è un centrocampista centrale molto abile soprattutto nella fase difensiva. Un ulteriore innesto per Thiago Motta che adesso aspetta un attaccante visto che Nzola potrebbe andare via: per il calciatore angolano con cittadinanza francese sono arrivate richieste soprattutto dalla Turchia.

