Comunali: a Savona cinque candidati sindaco

(ANSA) - SAVONA, 11 AGO - Sono 5 al momento i candidati alla carica di sindaco di Savona. A rappresentare la coalizione uscente c'è Angelo Schirru, 69 anni, ex primario di Chirurgia nell'ospedale di Savona: è supportato da Lega, Fratelli d'Italia, Cambiamo e Udc. Non c'è invece Liguria Popolare, che ha deciso di correre con una lista autonoma: il candidato sindaco è un altro ex primario savonese (di Reumatologia), Francesco Versace, 72 anni. Negli ultimi 5 anni è stato consigliere comunale di maggioranza nelle file di Vince Savona, lista che alle elezioni 2016 comprendeva Forza Italia, Fratelli d'Italia e Nuovo Centrodestra.

Per il centrosinistra corre l'avvocato 54enne Marco Russo: dopo aver dato vita a un progetto civico denominato "Patto per Savona", ha incassato l'appoggio di 12 tra forze politiche e movimenti cittadini, tra cui Pd, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Rete a Sinistra, Europa Verde, Articolo Uno, Linea Condivisa, Centro Democratico, Psi.

Il Movimento 5 Stelle ha preferito non entrare nella coalizione di centrosinistra presentando un proprio candidato sindaco: il consigliere comunale uscente Manuel Meles, 29 anni, studente di Scienze Politiche. Attivista sin da giovanissimo, negli ultimi anni ha assunto il ruolo di capogruppo del M5S in consiglio comunale.

In campo ad oggi c'è anche un quinto candidato, il sociologo Luca Aschei: 60 anni, è attivo nell'ambito della formazione aziendale. Negli ultimi giorni, però, in città sono sorte polemiche sulla sua figura (alcuni avversari lo hanno accusato di definirsi sociologo senza aver conseguito i relativi titoli) e la sua lista "Andare Oltre" ha registrato diverse defezioni.

Nonostante questo però , secondo Aschei, la sua partecipazione alla tornata elettorale non sarebbe a rischio.

La vera sfida sarà tra Schirru e Russo (ANSA).