Genoa: visite mediche per Ekuban

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Visite mediche questa mattina per Caleb Ekuban, attaccante italoghanese, che arriva al Genoa dai turchi del Trabzonspor. Ekuban, cresciuto nel Mantova e poi nel Chievo, si è fatto notare nella sua esperienza in Turchia e il Genoa lo ha scelto, assieme a Lammers, per sostituire Shomurodov, passato alla Roma, e rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante arriverà a titolo definitivo per una cifra intorno ai due milioni e firmerà un contratto triennale.

Intanto in mattinata prima seduta di allenamento per il neo portiere rossoblù, Salvatore Sirigu. Annunciate infine dalla Lega Calcio date e orari dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù di esordiranno al Ferraris venerdì 13 agosto alle ore 18 contro la vincente della gara tra Sudtirol e Perugia. Genoa che se dovesse arrivare poi sino agli ottavi troverebbe sul suo cammino prima la vincente di Salernitana-Reggina quindi il Milan. (ANSA).