Calcio: Spezia; dal Tolosa arriva difensore francese Amian

(ANSA) - LA SPEZIA, 22 LUG - Kelvin Amian è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore francese arriva a titolo definitivo dall'FC Tolosa, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni.

Classe 1998, spiega lo Spezia, Amian è un laterale destro cresciuto calcisticamente nella sua Tolosa, per un totale di 110 presenze in Ligue 1 e 33 gettoni nella scorsa Ligue 2, conditi anche da quattro reti. Tra i migliori prospetti del panorama francese ed europeo, Kelvin Amian è ora pronto a mettersi in mostra con la maglia delle Aquile. (ANSA).