Migranti: corteo no border a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 16 LUG - "Ventimiglia, vergogna, sei peggio di una fogna", "Stop accordi con la Libia, Ue complice delle deportazioni", "Open the border" e "Freedom": sono alcuni degli slogan mostrati da una cinquantina di no border che nel pomeriggio ha improvvisato un corteo per la libera circolazione dei migranti in Europa. I manifestanti sono partiti da piazza della Stazione, per giungere a piedi davanti al Comune di Ventimiglia, dopo aver percorso a piedi via della Repubblica.

L'evento rientra nel 'Transborder Camp Ventimiglia' una manifestazione di tre giorni organizzata dal collettivo "Progetto 20k", dal 15 al 17 luglio, che prevede tavole rotonde, camminate nei sentieri e anche questo corteo "Ieri pomeriggio e ieri sera abbiamo provato a dare un significato diverso al punto della distribuzione, in cui ci troviamo tutti i giorni - ha detto una manifestante, durante un comizio improvvisato tenuto davanti al municipio di piazza della Libertà - un luogo disumano e disumanizzato dall'abbandono delle istituzioni ventimigliesi rispetto alle popolazioni in transito.

Abbiamo provato a riunirci lì non solo per distribuire un pasto caldo, vestiti e ricariche elettriche alle persone in transito, ma anche per riunirci a un'assemblea politica, che provi a costituire una comunità mista, meticcia, che cerca nella prassi quotidiana di abbattere le frontiere che ci dividono. Non è stato possibile, perché risulta troppo pericolosa questa unione per le forze dell'ordine che si sono schierate in tenuta antisommossa, pronti a caricarci. Durante il comizio, gli oratori sono stati interrotti da un coro che gridava "assassini". (ANSA).