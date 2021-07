Lavoro: Cgil, in Liguria in 6 mesi boom contratti a termine

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - I dati del Ministero del Lavoro, resi noti con il rapporto Banca d'Italia e rielaborati da Marco De Silva dell'Ufficio economico della Cgil, registrano un saldo positivo di 25.792 nuovi contratti di lavoro in Liguria da gennaio a giugno 2021. Tra questi 22.836, almeno 8 su dieci, sono a tempo determinato con una crescita del +428% rispetto al 2020 e con 6 mila contratti in più anche rispetto al 2019.

"Ma non c'è da gioire. Il raffronto con il 2019 ci dice che i contratti stabili, a tempo indeterminato, erano 3.589, oggi sono 1.542. Meno della metà - spiega Fulvia Veirana, segretaria generale Cgil Liguria - Con lo sblocco dei licenziamenti i lavoratori sono ancora più "deboli". E al lavoro stabile si sostituisce quello precario. "Il lavoro deve essere rapidamente messo al centro dell'agenda politica a livello nazionale, ma anche in Liguria", conclude la sindacalista. (ANSA).