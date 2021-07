provincia di Imperia in festa, molti ubriachi

(ANSA) - IMPERIA, 12 LUG - Migliaia di tifosi in festa in provincia di Imperia, soprattutto nelle piazze di Imperia e Sanremo. Diversi gli interventi della centrale operativa del 118 per i tanti ubriachi, molti die quali minorenni. Inevitabili gli assembramenti che hanno caratterizzato la festa con gran parte della folla sprovvista di mascherina. Non sono stati registrati particolari atti vandalici, come invece accaduto a Bordighera per la promozione in finale degli Azzurri, con la vittoria contro la Spagna, dov'erano stati distrutti cassonetti dei rifiuti e segnaletica stradale. Punto si ritrovo a Imperia è stata piazza Dante, chiusa al traffico per l'occasione, dove ha preso parte ai festeggiamenti anche il sindaco Claudio Scajola.

A Sanremo, la festa si è svolta tra piazza Colombo e via Roma.

Moti i fumogeni accesi dai tifosi, e qualche petardo fatto esplodere in diversi punti della città. La festa si è calmata verso le 2, ma i clacson e le trombe da stadio hanno continuato a suonare fino all'alba. (ANSA).