E' boom gelati, Tonitto fa crescita record nel 2021

Tonitto 1939 chiude il primo semestre 2021 con una crescita del 40%, record storico raggiunto dall'azienda ligure produttrice di gelati e leader in Italia per il Sorbetto. Un risultato che conferma il trend positivo degli ultimi anni, in linea con il piano strategico 2019 che prevede il raddoppio dei ricavi entro il 2023 spiega in una nota l'azienda.

"Una crescita record quella di Tonitto 1939, con un ingresso di nuovi 20 clienti e partner, che ha coinvolto sia il mercato italiano che quello estero: il primo, che copre il 60% dell'intero fatturato, ha visto un aumento del 20%, mentre il secondo, che copre il 40% dei ricavi, è cresciuto dell'80%. In particolare il mese di giugno appena concluso ha fatto registrare numeri importanti, toccando quota +70% rispetto al 2020".

L'azienda di Campi (Genova), di proprietà da tre generazioni della famiglia Dovo, nell'ultimo anno ha consolidato la presenza in 30 Paesi, approdando anche sulla piattaforma Alibaba, e una trasformazione digitale all'interno di un processo di industria 4.0, con collaborazioni con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l'Ospedale Gaslini di Genova.