Sanità: Gaslini, nasce Sottomarino conduce alla elioterapia

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Un tunnel colorato con gli oblò che mostrano fantastiche creature del mare e conduce al centro elioterapico e in fondo un affaccio sulla "Gaslini Beach", la spiaggia attrezzata che è in dotazione all'ospedale pediatrico.

È questo il "Sottomarino Gaslini", il tunnel decorato da Silvio Irilli, di Ospedali dipinti che è stato inaugurato con una festa pensata per i piccoli degenti, accompagnata dalla musica e dalle interviste di Radio fra le Note di Don Roberto Fiscer. "Il Gaslini è unico per tanti motivi - sottolinea Edoardo Garrone, presidente dell'Istituto Giannina Gaslini - e uno di questi è la sua posizione che gli permette di avere a disposizione una spiaggia, contigua al suo parco, dove i pazienti, che possono lasciare i reparti per qualche ora, hanno la possibilità di usufruire con i loro genitori di tutte le esperienze di svago e di gioco offerte dal mare". Una spiaggia che presto si doterà anche di attrezzature per la riabilitazione, come ha ricordato il direttore generale Renato Botti inserendosi in un percorso di recupero per i bambini. "Questo è un percorso emozionale - ha spiegato Irilli - dove i bambini possono immaginare di trovarsi in un sottomarino. Ho pensato di realizzare grandi vetrate, in modo che quando il bambino cammina in questo tunnel può salutare il Delfino, la tartaruga, con 'obiettivo di allontanare le loro paure e portare i loro sogni anche all'interno dell'ospedale". Un progetto che è stato realizzato grazie al contributo dell'acquario di Genova, dell'ex atleta Silvia Salis e del regista Fausto Brizzi, che hanno fatto una donazione.

"Da quando sono a Genova - ha detto l'arcivescovo Mons. Marco Tasca - ho visto che c'è un grande amore per il Gaslini, lo percepiscono come un onore, un'eccellenza da salvaguardare".

Un'operazione coerente con la filosofia del Gaslini, come h ricordato il presidente della Liguria, Giovanni Toti. "Prendersi cura dei pazienti più piccoli a tutto tondo vuol dire anche creare situazioni per sdrammatizzare la malattia e il tunnel disegnato come un sottomarino stimola la fantasia e distrae da momenti difficili e così fa il mare della Liguria". (ANSA).