Covid: solo 10 nuovi contagi, tasso positività 0,21%

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Sono solo 10 i nuovo casi di covid in Liguria. Sono emersi da 2776 tamponi molecolari e 1959 antigenici. Il tasso di positività è 0,21%: non era mai stato così basso dall'ottobre scorso. I nuovi casi sono stati rintracciati 6 nell'area di Genova, 2 nello Spezzino e nel Savonese. Zero contagi nell'Imperiese e nel Tigullio. I positivi in Liguria sono 1851, 19 meno di ieri, mentre da inizio pandemia i contagiati sono stati 103.020. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 57 in area medica e 18 in terapia intensiva (erano 20). Nelle ultime 24 ore c'è stato un morto, una donna di 92 anni all'ospedale di Sarzana. Il totale dei decessi è 4342. I guariti sono 28. Calano le persone in isolamento domiciliare: sono 419, 21 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 815 erano 892.

I vaccini consegnati sono 1.200.130, quelli somministrati 1.107.063, il 92%. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 18 356 dosi, di queste 3939 sono AstraZeneca e J&J. Hanno completato il ciclo vaccinale in 382935 (ANSA).