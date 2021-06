Covid: 18 mila vaccini in 24 ore, continua calo ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 09 GIU - Giornata record per le vaccinazioni anticovid in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 18352 dosi e in 370.813 hanno concluso il ciclo vaccinale. I vaccini consegnati alla Liguria sono 1.131.100, quelli somministrati sono 1.069.967, il 96%.

E continua a calare il numero dei positivi: sono 1885, 53 meno di ieri (102982 da inizio pandemia). I nuovi contagiati sono 20 su 3112 tamponi molecolari e 2093 antigenici. Il tasso di positività è 0,38%. I nuovi casi sono stati scoperti 13 nell'area di Genova, 4 nel Savonese, 1 nello Spezzino e nel Tigullio, 1 è residente fuori regione. Nessun contagio nell'Imperiese.

Continua anche a calare il numero dei ricoverati: sono 70 in area medica e 20 in terapia intensiva. I morti sono tre per un totale di 4340. I guariti sono 70. In isolamento domiciliare ci sono 478 persone, 68 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 950, erano 974. (ANSA).