Covid:mondo spettacolo ligure ha perso 500mila giorni lavoro

(ANSA) - GENOVA, 08 GIU - Lo tsunami Covid ha spazzato via mezzo milione di giornate retribuite, un 2020 che ha tolto speranze e forza ad un settore come quello dello spettacolo che pure in Liguria ha pagato un pedaggio altissimo. Sono i numeri dell'Inps che certificano la tempesta che ha sconvolto l'intero comparto, che in regione portava occupazione e un futuro a migliaia di persone a cui aggiungere l'indotto. Il bilancio sintetizzato in alcune cifre racconta di un mondo che prova a rialzare la testa ma sarà un cammino lungo e difficile. Nel 2019 il numero di lavoratori dello spettacolo con almeno una giornata retribuita nell'anno è risultato pari a 9.058, mentre le giornate retribuite nell'anno sono state 1.056.567. Il confronto che emerge col 2020 secondo i dati dell'Osservatorio dell'Inps chiarisce in modo evidente come l'emergenza Covid abbia picchiato durissimo. Infatti i lavoratori con almeno una giornata relativa sono stati 6.497 mentre è drammatico il calo registrato per quanto riguarda le giornate pagate: sono state 633.795 (ANSA).