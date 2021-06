Spiagge: Forestali sospendono prelievo sabbia ad Albenga

(ANSA) - ALBENGA, 05 GIU - Intervento della Forestale di Albenga alla foce del fiume Centa, dove i militari hanno interrotto dei lavori per asportare consistenti quantità di ghiaia e sabbia destinate a una spiaggia privata di Alassio, Zero Beach. Un grosso escavatore stava caricando vari autocarri, che facevano la spola per trasportare il materiale verso Alassio e dai primi accertamenti non risulterebbero rilasciate le autorizzazioni per farlo.

Il Comune di Alassio avrebbe dato l'autorizzazione alla ricezione del materiale ma, non essendo stata convocata la conferenza dei servizi, il comune di Albenga non ha autorizzato il prelievo del materiale.

I Forestali stanno effettuando quindi tutti gli accertamenti per verificare il rispetto della normativa e nel frattempo è stata intimata la sospensione dei lavori. (ANSA).