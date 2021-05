Turismo: Liguria, con Restart eventi e promozione territorio

(ANSA) - GENOVA, 26 MAG - La Liguria lancia una serie di iniziative turistiche, di valorizzazione del territorio e di comunicazione guidate dal brand 'Restart Liguria' per la ripartenza e per sostenere il rilancio di uno degli ambiti strategici della regione. 'Restart Liguria' esordirà il 2 giugno con un evento nella centrale piazza De Ferrari a Genova e sarà protagonista di quattro scenografie illuminotecniche il 7 giugno nei capoluoghi della Liguria. "Il turismo è uno dei settori di punta per l'economia della nostra regione ed è una delle chiavi della ripartenza del nostro territorio", ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti, un settore particolarmente colpito dalla pandemia, ora "è giusto e doveroso puntare sul rilancio del turismo, partendo dalla consapevolezza che la nostra regione ha le potenzialità per soddisfare le esigenze di tutti i turisti: mare, montagna, sport, città d'arte, escursioni, ovviamente sapori ed esperienze". La Liguria, ha anche ricordato Toti, nel 2021 "avrà a disposizione due formidabili spot, due grandi regali, che porteranno il suo nome in tutto il mondo, diffondendo i nostri meravigliosi paesaggi e la grande arte legata a Genova": a giugno l'uscita del nuovo film Disney Pixar 'Luca', ambientato nel borgo di 'Portorosso' ispirato alle Cinque Terre, e a settembre la mostra 'A superb Baroque: art in Genova' che aprirà i battenti alla National Gallery di Washington, dove porterà la grandezza di Genova nel XVII secolo, un momento in cui la città visse un lungo periodo di grande prosperità economica, attirando i più importanti artisti dell'epoca come Rubens e Van Dyck. La mostra arriverà poi in Italia, alle Scuderie del Quirinale e a Genova, da marzo 2022. L'offerta ligure estiva spazierà con molte iniziative culturali, per le famiglie e i giovani. Restart Liguria è stato presentato oggi al Palazzo Ducale di Genova con Toti, gli assessori regionali Alessandro Piana, Gianni Berrino e Ilaria Cavo e, tra gli altri il sindaco di Genova Marco Bucci e il regista Fausto Brizzi, entrambi in videocollegamento. (ANSA).