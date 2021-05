Cadono calcinacci da viadotto A10, chiusa strada a Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Caduta di calcinacci da un viadotto della autostrada A10, che passa sopra via Cassanello a Genova Pegli. Non risultano persone colpite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso la strada. I tecnici di autostrade stanno intervenendo per la messa in sicurezza. Già due giorni fa erano caduti altri detriti. Il viadotto passa sopra alcune case e la sede di una ditta. (ANSA).