Viadotto A12: sindaco Sestri L., non potremo fare da soli

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - "Abbiamo appena terminato una riunione con Prefettura, Regione Liguria, forze di polizia e sindaco di Lavagna. Oggi la situazione, alcuni chilometri di coda tra Sestri e Lavagna, è stata gestita con le sole forze di polizia locale ma certamente non potremo da soli fare fronte al traffico pesante e al traffico della ripresa turistica". Lo ha detto il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio che con la comandante della polizia municipale Federica Genovese si trova in sala operativa per la gestione del traffico dopo la chiusura ai mezzi pesanti di un viadotto sull'A12 tra Sestri e Lavagna.

"Una pattuglia di vigili urbani resterà in servizio fino alle 22 e anche le altre forze di polizia- spiega la comandante Federica Genovese - ma certamente non possiamo controllare l'intero percorso dei camion .La società autostrade deve mettere a disposizione personale anche perché i tempi potrebbero essere lunghi in un momento già trafficato soprattutto sabato e domenica".

Proprio i tempi spaventano gli operatori turistici che temono di perdere i clienti provenienti dal Tigullio visti i chilometri di coda oggi tra Lavagna e Sestri Levante mentre altri invece vedono positivamente il passaggio delle migliaia di tir: "Proporremo menù per camionisti - dice il gestore di un ristorante lungo la via Aurelia - e sicuramente lavoreremo di più nei giorni infrasettimanali sia all' aperto e speriamo anche di sera". (ANSA).