Slow Fish torna a Genova in presenza a luglio

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Torna Slow Fish, la manifestazione biennale dedicata al mare e a tutti i suoi abitanti. La formula si arricchisce con un mese di appuntamenti digitali e iniziative diffuse su tutto il territorio ligure a partire dal 3 giugno, e con quattro giorni da vivere in presenza e in sicurezza nel centro storico di Genova dall'1 al 4 luglio.

Giunta al traguardo della decima edizione, Slow Fish 2021 è stata "fortemente voluta" dagli organizzatori, spiega una nota: Slow Food e Regione Liguria, e da tutti i partner istituzionali - Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova in primis - e privati - Pastificio Di Martino, QBA, Reale Mutua e Unicredit - che hanno scommesso su una delle primissime manifestazioni in presenza a livello nazionale.

"Un segnale di ottimismo e di ripartenza lanciato a tutti i soggetti legati a questo evento e a ciò che esso rappresenta.

Innanzitutto il mondo della piccola pesca italiano e la rete Slow Fish a livello internazionale che si riconosce nella visione di Slow Food, ma anche la ristorazione e l'ospitalità alberghiera, tra le più colpite dalla crisi innescata dalla pandemia". (ANSA).