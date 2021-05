Ferrero, la Superlega? Boutade di Agnelli

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - "Il signor Andrea Agnelli è la Juventus e la Juventus è una squadra importante. Sulla Superlega ha fatto una boutade ma poi ha capito che il calcio casalingo è più importante. Agnelli non deve giustificare niente, non siamo a scuola che dobbiamo dare una giustificazione".

Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'uscita dalla riunione informale dei club di Serie A sul tema Superlega. "È andata benissimo. Il clima è ottimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare - ha aggiunto Ferrero -. Siamo una Lega di 20 presidenti, dobbiamo soltanto trovare l'armonia e lavorare per un calcio migliore. Superlega? Sono stato critico per le ragioni che sapete, ora c'è la volontà di avere una Lega che lavora in maniera armoniosa da parte di tutti". (ANSA).