Acquario e Galata Museo del Mare aderiscono a Kidpass Days

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Acquario di Genova e Galata Museo del Mare aderiscono alla settima edizione dei Kidpass Days, l'evento dedicato alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico di tutta Italia. Si tratta di una grande maratona di eventi in presenza e online organizzati in simultanea sabato 15 e domenica 16 maggio, in collaborazione con oltre 50 musei, spazi culturali, parchi archeologici e associazioni. All'Acquario sarà possibile prendere parte a "Gli squali del Mediterraneo, una risorsa da proteggere", mini tour guidati alla scoperta delle caratteristiche principali di squali e razze, e dei loro ambienti di vita. Al Galata Museo del Mare sono previste due attività su prenotazione: alle ore 11 le famiglie possono partecipare ad un "Viaggio nel Tempo con Geronimo Stilton", visita animata lungo il percorso. Alle ore 15 invece il laboratorio sulla storia della cima marinara "Facciamo le corde". (ANSA).