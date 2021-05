A Genova il primo Centro Remiero federale universitario

L'università di Genova come i "campus" americani dove è possibile conciliare il percorso accademico con l'attività agonistica sportiva. È l'obiettivo del Centro Remiero Federale Universitario che si è costituito a Genova e che porta l'ateneo del capoluogo ligure, primo in Italia, ad offrire una carriera duale. Oggi è stata firmata la convenzione tra Comune, Università e Federazione Italiana Canottaggio che permetterà a 10 atleti di studiare a Genova, dove avranno a disposizione alcuni spazi del centro remiero di Prà che il Comune ha messo a disposizione insieme a una porzione della Villa De Mari a Palmaro, destinato a foresteria.

"Tagliamo un importante traguardo - ha spiegato Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell'Università di Genova - raggiunto grazie a un proficuo lavoro di squadra. Questa convenzione permetterà l'attivazione del primo esempio in Italia di 'dual career': da oggi essere uno studente universitario e, in contemporanea, un atleta, è possibile senza alcuna rinuncia".

"Adesso abbiamo un centro di canottaggio di livello nazionale a ponente - ha ricordato il sindaco Marco Bucci - dove sarà possibile, per chi viene a studiare a Genova, fare sport, frequentare l'università e avere alloggio. È questo permette di qualificare anche la fascia di rispetto, di cui siamo molto orgogliosi. A questo si aggiungerà anche il centro italiano della vela, che faremo con la Fiv, nella zona del waterfront di Levante". Il presidente della federazione Canottaggio, Giuseppe Abbagnale ha detto che questo progetto "ci avvicina sempre più al canottaggio anglosassone, che poggia le proprie basi culturali e sportive sugli studenti universitari e consentirà ad alcuni atleti di alto livello di continuare a praticare il canottaggio frequentando, contemporaneamente, l'Università degli Studi di Genova".