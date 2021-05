Dl Sostegni: fondi a Genova, riqualificare area Ponte

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Con l'approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni, saranno destinati 35 milioni di euro al Comune di Genova per un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana dell'area sottostante il viadotto San Giorgio. Lo rende noto il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Si tratta di risorse - precisa la nota - che consentono di avviare una profonda operazione di rigenerazione urbana, in accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci, creando il "Parco di Polcevera", un'area di ricreazione, educazione, sport e luoghi di incontro sociale e culturale in un'ottica di sostenibilità ambientale. (ANSA).