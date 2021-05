Dl Sostegni: Bucci, 35 mln? Arriveranno anche gli altri 53

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - "Il fatto che arrivino a Genova 35 milioni di avanzo del ponte non è un problema perché intanto dobbiamo spendere questi, sono convinto che entro la fine dell'anno arriveranno anche gli altri 53, ad ogni modo questa è una bella notizia per la città". Così il sindaco di Genova Marco Bucci commenta la nota del Mims che ha confermato l'ok all'emendamento della Lega al decreto Sostegni in base al quale il governo porterà a Genova una buona fetta dei soldi necessari per realizzare il parco del Polcevera, sotto il nuovo viadotto.

"Ringrazio il ministro Giovannini con cui ci siamo sentiti parecchie volte su questo argomento e ringrazio anche l'onorevole Rixi e l'onorevole Morelli che hanno seguito e sostenuto questa proposta in tutto il percorso". I fondi non utilizzati dal decreto Genova erano 88 ma il sindaco ha spiegato che "ci sono diversi capitoli, i 35 erano milioni che appartenevano al ministero dei Trasporti mentre i restanti 53 devono essere riallocati dal Mef, cosa che crediamo di poter ottenere entro la fine dell'anno". Non è escluso che, sempre la Lega, che già aveva presentato l'emendamento possa presentare anche un ordine del giorno per blindare quelle risorse. "A questo punto possiamo procedere con gran parte delle opere pubbliche, tra cui sicuramente il memoriale delle vittime, ma sono sicuro che arriveranno i fondi per tutto il parco". (ANSA).