Carlo Felice Genova riapre con maratona musicale

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - Il Teatro Carlo Felice di Genova riapre al pubblico, giovedì 29 aprile, con una "maratona musicale" che vedrà impegnati ochestra, coro, coro delle voci bianche e gli allievi dell'Accademia di Alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici. Una maratona musicale che vuol essere una festa con inizio alle 18. Ad aprirla un concerto del Coro del Teatro, insieme con il Coro delle Voci Bianche che si esibiranno su musiche di Purcell, Coulais, Orff, Rameau, Vivaldi, Mozart, Lehár, Donizetti, Verdi, Rota, Cappello/Margutti. Alle 19, all'auditorium si esibiranno, per la prima volta in concerto a Genova, gli allievi dell'Accademia di Alto perfezionamento per cantanti lirici diretta dal maestro Francesco Meli. Alle 20 sarà la volta dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta dal maestro Federico Maria Sardelli: in programma brani di Haydn e Mozart.

Ciascun concerto avrà la durata di circa 50 - 60 minuti in modo tale che il pubblico possa partecipare anche a più concerti.

Il prezzo per ogni singolo concerto, in considerazione della riapertura al pubblico del Teatro, è di euro 5 (cinque). (ANSA).