Porti: Signorini, diga Genova va completata per intero

"Funzionale è una parola riduttiva per il primo lotto della nuova diga di Genova: porterà da subito dei grandi benefici al porto, l'opera va ovviamente completata. Mancherebbero altri 350 milioni di euro, però abbiamo tutto il respiro per trovarli nei prossimi due-tre anni". Così il presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini invita a considerare un tutt'uno il progetto della nuova diga di Genova e non la divisione in due lotti con il primo che ha la copertura per 750 milioni (500 con il recovery e 250 con indebitamento da parte dell'Autorità portuale) su lavori stimati per 950.

"La nostra intenzione è certamente di completare tutta l'opera, - ribadisce Signorini - date le ristrettezze finanziarie, per ora cerchiamo di smarcare la prima difficoltà del lotto funzionale e poi affronteremo la seconda". (ANSA).