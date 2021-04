Maltempo: a Genova nevicata a sorpresa con oltre 10 gradi

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Brusco calo delle temperature anche in Liguria come nel resto d'Italia e a Genova per qualche minuto all'ora di pranzo è scesa a sorpresa persino la neve, sia sulle alture e sia nel centro storico e in porto, pur senza 'attaccare' al suolo, anche perché ci sono oltre 10 gradi e a tratti tra le nubi faceva capolino il sole. Il fenomeno è piuttosto insolito e ha destato molta curiosità in città.

Dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure Arpal spiegano che si è trattato di cellette che si sono formate sulla Pianura Padana, hanno svalicato l'Apennino e sono arrivate in modo inconsueto in costa. C'è aria molto fredda in alta quota e il vento forte di tramontana l'ha spostata oltre Appennino. Il centro meteo Arpal Liguria in città nella postazione in costa alla Foce poco fa rilevava 10,8 gradi. (ANSA).