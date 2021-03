Tifosi acquistano spazio pubblicitario per omaggio alla Samp

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Un cartellone dipinto coi colori blucerchiati in cui campeggia la scritta 'Genova per noi': un'iniziativa firmata dagli Ultras della Samp 'Tito Cucchiaroni' che hanno acquistato uno degli spazi pubblicitari in Sopraelevata all'altezza di Caricamento in direzione del ponente genovese. Una sorpresa che ha accolto gli automobilisti di fede doriana che transitavano sulla Sopraelevata di Genova. E le foto dell'omaggio ai colori blucerchiati sono diventati subito virali sui social. (ANSA).