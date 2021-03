Madame in vetta alla Top50 di Spotify Italia

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - A una settimana dal debutto al Festival di Sanremo, "Voce" di Madame è al numero uno della classifica top50 di Spotify Italia. Il brano è in vetta davanti a quelli dei vincitori Maneskin, di Colapesce e Dimartino e della coppia Fedez-Michielin.

"Voce - spiega - Madame - è una canzone sulla ricerca dell'identità. È un invito a trovare la propria voce nel casino che ci circonda. È una preghiera, anche a me stessa".

Scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano, 'Voce' è contenuta nell'album di esordio "Madame", che uscirà su etichetta Sugar il 19 marzo ed è già disponibile in pre order.

Nome d'arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002, a diciannove anni Madame ha già conquistato quattro dischi d'oro ("Schiccherie", "17", "Baby" e "Defuera"), uno di platino ("L'anima" con Marracash) e duettato in featuring con Marracash, Negramaro e Ghali. Usa un linguaggio in equilibrio tra poesia e realtà che dipinge con voce e parole inedite, giocando su due piani complementari, con il suono e gli accenti, nonché con significati e metafore fuori dagli schemi. È diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all'originalità del suo stile e sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono né l'età né il genere a definire il talento di un artista. (ANSA).