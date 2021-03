Leonardo: comunica a sindacati ricerca partner per ex Elsag

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Leonardo ha comunicato ai sindacati a Genova di essere alla ricerca di un partner industriale per la Business Unit Automation, l'ex Elsag che occupa circa 400 persone, in gran parte nel capoluogo ligure. E' quanto emerge al termine dell'incontro al quale per il gruppo ha partecipato il direttore generale della BU Gianmarco Cremonesi.

L'unità non è ritenuta 'core business' da Leonardo e l'intenzione è quella di cercare un partner appunto per farla crescere e valorizzarla al meglio anche nell'interesse dei dipendenti: Le dimensioni nel mercato di riferimento in cui l'ex Elsag opera sono circa sette volte superiori a quelle della società, si parla di circa 150 milioni contro almeno 1 miliardo.

L'azienda ha parlato ai sindacati dell'intenzione di procedere entro fine anno all'operazione, su cui non c'è già nulla di definito, pensando di poter comunicare il nome del possibile partner già per l'estate. Un nuovo incontro ci sarà il mese prossimo.

Dai sindacati si raccoglie preoccupazione soprattutto per la possibile uscita della società dal perimetro Leonardo e quindi a quel punto per le possibili conseguenze sui livelli occupazionali. "La garanzia maggiore sarebbe che venisse trovato il partner industriale e la società restasse all'interno di Leonardo. Il gruppo ha già altre società partecipate come Telespazio, Mbda o Thales Alenia Space - sottolinea Marco Longinotti della Fim Cisl Genova -. L'operazione non deve avvenire portando i lavoratori genovesi al di fuori del perimetro di Leonardo. Rilancio sì certamente, ma a pagare non sia sempre la realtà genovese - aggiunge -. Il messaggio deve essere chiaro per tutti e non solo per l'azienda ma anche per il mondo politico genovese che deve continuare a perorare la causa del territorio non solo con i titoli sui giornali". (ANSA).