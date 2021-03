Emma a sorpresa raggiunge Amoroso su palco

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Emma a sorpresa raggiunge Alessandra Amoroso sul palco dell'Ariston per cantare con l'amica "Pezzo di cuore", il singolo che hanno inciso insieme.

Alla fine dell'esibizione, Emma ha ringraziato Amadeus per l'impegno sul festival. "La musica è sempre un buon punto di partenza per una rinascita".