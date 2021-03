Prima Noemi poi Fasma, problemi tecnici all'Ariston

(ANSA) - SANREMO, 04 MAR - Effetto pesce per Fasma, nel duetto con Nesli. Il microfono non funziona e lui canta a vuoto.

Dopo alcuni secondi Amadeus entra a interrompere l'esecuzione per farla ripetere.

Poco prima qualche problema tecnico anche per Noemi e Neffa, che ha condizionato anche la loro esibizione. (ANSA).