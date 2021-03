Livermore, Costa e De Gregorio,conversazione parole al femminile

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, dialoga con due personalità di spicco del giornalismo e del teatro italiano, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio e l'attrice Lella Costa, nel giorno della Festa della Donna.

"La realtà circostante viene definita dall'essere umano tramite il codice convenzionale del linguaggio che è uno specchio della realtà, ma anche un mezzo per modificarla - si legge nella nota di Teatro Nazionale -. Per questo motivo la lotta per la parità di genere si "combatte" anche sul campo linguistico. Se è vero che noi siamo anche le parole che usiamo, è evidente che c'è ancora molto da fare per plasmare un linguaggio che dia eguale visibilità a donne e uomini. Il sessismo non solo linguistico di cui è ancora imbevuta la nostra società - conclude la nota -, fa persistere ancora nette disparità salariali fra un uomo e una donna di pari ruolo in molti settori del lavoro". Davide Livermore, Concita De Gregorio e Lella Costa fanno il punto, nei rispettivi campi, sul percorso delle donne verso la parità di genere, fra diritti ottenuti e traguardi da raggiungere.

E' possibile seguire la conversazione sulla pagina Facebook del Teatro Nazionale di Genova lunedì 8 marzo alle ore 18.30 e resterà disponibile anche sul canale YouTube. (ANSA).