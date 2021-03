Violenza donne: panchina rossa a Genova in ricordo di Clara

Una panchina rossa è stata allestita in centro a Genova non lontano dal luogo dove il 19 febbraio scorso Clara Ceccarelli, 69 anni, è stata uccisa dall'ex all'interno del proprio negozio. A posizionarla in via Galata, il Comune di Genova, in accordo con l'associazione dei commercianti del Civ (Centro integrato di via) e il centro antiviolenza Mascherona, per testimoniare la vicinanza dell'amministrazione comunale a tutte le donne vittime di violenza e alle loro famiglie. Lo annuncia il Comune in una nota.

"È un gesto simbolico in ricordo di Clara, la commerciante barbaramente uccisa nel proprio negozio di via Colombo, e di tutte le donne vittime della violenza - spiega l'assessore alla Sicurezza e Pari opportunità Giorgio Viale -. Come amministrazione comunale abbiamo, nei mesi scorsi, allestito una panchina rossa in ogni municipio per tenere alta l'attenzione sulla violenza sulle donne, ancor di più alla luce dei recenti e preoccupanti dati rilevati durante la pandemia. Le donne devono sentirsi sicure, mai sole e non aver paura denunciare". (ANSA).