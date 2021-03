Sanremo: Elodie, noi donne dobbiamo fare squadra

(ANSA) - SANREMO, 03 MAR - Elodie arriva al festival di Sanremo come l'artista donna più ascoltata in Italia nel 2020, in un mondo dominato dagli uomini. "Noi donne abbiamo bisogno di essere più presenti, ma dipende anche da noi. Forse dobbiamo essere più competitive, fare squadre e capire quali sono i punti di debolezza e essere più fan delle donne. C'è un problema di genere anche tra di noi".

La cantante ha poi aggiunto che Amadeus le ha chiesto di essere se stessa, "mi ha dato lo spazio per raccontarmi.

Racconterò qualcosa, ma parlo per me, sperando che sia gli uomini che donne possano rivedersi".