Pescatore rapinato e ferito con coccio bottiglia, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - Gli investigatori della squadra mobile di Genova hanno arrestato l'autore di una violenta rapina lo scorso luglio nel centro storico del capoluogo. Si tratta di un giovane senegalese si 24 anni. La vittima era uscita all'alba per andare a pesca quando era stato avvicinato dal rapinatore che gli aveva puntato un coccio di bottiglia al fianco. Il pescatore aveva consegnato il cellulare e i pochi soldi che aveva. Il giovane, per ottenere tutto, aveva anche ferito la vittima al collo e alle mani. Attraverso le videocamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito quanto successo e individuato l'autore, nel frattempo già in carcere a Parma per un analogo episodio nella città emiliana.(ANSA).