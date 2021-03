Violenze e angherie su moglie davanti figlioletto, arrestato

(ANSA) - VILLANOVA D'ALBENGA, 02 MAR - I carabinieri di Villanova d'Albenga hanno arrestato un uomo di 48 anni, disoccupato, per maltrattamenti in famiglia. Dopo mesi di continue angherie, vessazioni, persecuzioni, violenze fisiche e umiliazioni, la moglie ha denunciato l'uomo, per le violenze subite anche alla presenza del figlio di 8 anni. Ieri sera, dopo l'ennesima scenata, i carabinieri sono intervenuti e l'hanno arrestato. Ora si trova nel carcere di Sanremo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).