A fuoco appartamento a Genova, pompieri salvano anziana

(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - I vigili del fuoco hanno salvato un'anziana questa mattina da un incendio divampato nel suo appartamento in via Fumagalli. La donna si era rifugiata nella vasca da bagno. I pompieri sono entrati da una finestra che era stata già rotta dalla polizia per entrare. L'anziana, che aveva inalato molto fumo, è stata assistita dai medici del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso dopo avere inalato molto fumo. (ANSA).