Si vaccina a 105 anni, arriva in ambulatorio cantando

(ANSA) - TAGGIA, 01 MAR - Anna Domenica Febbo, 105 anni, la donna più anziana del Ponente Ligure si è vaccinata, ieri alle 15, nell'ambulatorio allestito presso la stazione ferroviaria di Arma di Taggia. L'anziana è arrivata all'ambulatorio accompagnata per l'occasione da Giorgio Giuffra, sindaco della piccola località balneare imperiese. Nonna Domenica si è presentata cantando, felicissima di ricevere il vaccino. Non ha detto nulla si particolare, ma il suo approccio è stato molto eloquente. L'anziana, che gode di ottima salute, va ancora in campagna e conduce una vita semplice. (ANSA).