Turismo: Beppe Costa compra acquapark Caravelle nel savonese

Beppe Costa compra il Parco acquatico Le Caravelle a Ceriale (Savona) attraverso Poggio 13, società di cui l'imprenditore è amministratore unico. Con questa operazione, che ha un valore complessivo di 6 milioni di euro, il parco acquatico entra nell'orbita del più ampio sistema integrato di Costa Edutainment, di cui lo stesso Beppe Costa è presidente e amministratore delegato, con l'obiettivo di rafforzare la proposta turistica della regione Liguria rendendola sempre più ampia, diversificata e capace di attrarre flussi turistici italiani e internazionali. L'operazione è stata conclusa grazie a un finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo ed è stata assistita dall'avvocato Andrea Dal Negro dello studio Carbone e D'Angelo.

Le Caravelle è il parco acquatico più importante della Liguria, con una media di 120.000 visitatori all'anno.

Inaugurato nel 1989 e dedicato a Cristoforo Colombo, come suggerisce il nome, è situato in una zona verde ai piedi della riserva Naturale regionale di Rio Torsero, a soli 5 km dal comune di Albenga, e affacciato sul bellissimo mar Ligure. Si estende su una superficie di 80.000 mq e propone attrazioni - scivoli, toboga, kamikaze, piscina a onde, la speciale area relax 'La sorgente del cuore' - per il pubblico di grandi e piccini. Ha una apertura stagionale da giugno a settembre e dà lavoro ad oltre una cinquantina di addetti diretti, ai quali vanno sommate altre 20 persone addette al servizio di ristorazione e ai tecnici di indotto. Senza dimenticare, ovviamente, le agenzie di viaggio e le altre aziende del territorio e non che collaborano regolarmente con il parco acquatico. A tal proposito, in un'ottica ulteriore di sinergia con il gruppo Costa Edutainment, il parco è già entrato a far parte dell'offerta promossa da C-Way, il tour operator del gruppo. (ANSA).