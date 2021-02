Calcio: Fiorentina; Ribèry salterà la sfida con la Sampdoria

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Dopo la partita contro l'Inter di venerdì scorso, Franck Ribéry salterà anche la trasferta di domani contro la Sampdoria per problemi muscolari. Ad annunciarlo l'allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, a poche ore dalla partenza per la trasferta di Genova. "Franck ha fatto di tutto per recuperare, ma purtroppo non sarà disponibile - ha dichiarato il tecnico -. Però, non c'è preoccupazione da parte nostra, gli infortuni ci stanno nel corso della stagione, possono capitare a tutti. Franck stava molto bene e lo aveva dimostrato contro il Torino. Ora ha questo piccolo problema che comunque si risolverà in pochi giorni".

Con o senza il francese, Prandelli vuole ricominciare a fare punti per la classifica: "Domani ci aspetta la sfida più importante della stagione, una battaglia contro la squadra di un allenatore che per me merita la Panchina d'oro. Speriamo di vincere e mettere anche la Samp con l'acqua alla gola; a parte le prime 7-8 squadre, nessuna può sentirsi ancora al sicuro".

