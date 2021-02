Open Australia: Fognini si scusa, "chiarirò con Caruso"

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Che partita! I derby non sono mai semplici. Mi dispiace per come sia finita. Complimenti a te Salvo, e al tuo team perché negli ultimi due anni avete fatto un percorso incredibile". Fabio Fognini si scusa, con un post sui social, per il finale acceso del match con Caruso agli Open d'Australia. L'azzurro, che dopo la vittoria tiratissima al quinto set, si è lasciato andare a un diverbio con l'avversario già nell'intervista post match si era detto dispiaciuto. "Un derby intenso fino alla fine sotto tutti i punti di vista - le parole del campione ligure -. E' successo quel che è successo, ma per me è rimasto in campo: ora spero di chiarirmi con Salvatore che reputo un amico e un ottimo giocatore. Nessuna animosità, quello che succede in campo resta lì. Lo capisco alla fine di una partita che è girata per pochissimo, chi lo può capire se non io". (ANSA).