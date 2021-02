Italiano, Napoli? Bello sentirsi apprezzato

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Fa piacere essere seguito perché vuol dire che stiamo lavorando bene e che le cose vanno per il verso giusto". Così il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, intervistato da Radio Marte, commenta le voci che lo riguardano direttamente circa un interessamento del Napoli nei suoi confronti.

E Italiano aggiunge: "Città spettacolare, ovviamente quando arriviamo stiamo pochissimo però per quanto riguarda lo stadio sono rimasto a bocca aperta perché è quasi tutto rifatto. Era già bello prima, adesso anche di più". "Lavorare in una città così? - dice ancora l'allenatore dello Spezia sul Napoli - A me ora fa solamente piacere sapere che gli addetti ai lavori mi apprezzato, vengo da una lunghissima gavetta e ho fatto sacrifici. Sentirsi apprezzati è bellissimo, in futuro vedremo".

(ANSA).