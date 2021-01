Operazione 'Mr Magoo', sequestrati 4500 paia di occhiali

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Quasi 4500 paia di occhiali da sole prodotti in Cina sono stati sequestrati in una attività commerciale in salita San Paolo a Genova, dagli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale. Gli occhiali avevano il marchio di conformità 'CE' contraffatto. Il sequestro è avvenuto al seguito di una perquisizione disposta dopo un precedente sequestro di occhiali da vista premontati, risultati alle analisi non conformi alla normativa. Con gli occhiali da sole sono stati sequestrati anche altri occhiali da vista potenzialmente dannosi alla salute (ANSA).