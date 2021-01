Genoa, prima convocazione per Strootman e Onguené

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Prima convocazione per i due nuovi acquisti del Genoa, Kevin Strootman e Jerome Onguené.

Entrambi sono stati inseriti nella lista dei 24 giocatori partiti alla volta di Bergamo dove domani i rossoblù affronteranno l'Atalanta dell'ex Gasperini.

Ballardini dovrà fare a meno di Scamacca, non si è allenato per un affaticamento ed è rimasto a Genova, ma ritrova Goran Pandev. Ancora lunga comunque la lista degli indisponibili che comprende Zapata, Biraschi, Cassata,Parigini, Pellegrini e Sturaro.

Per provare a fermare l'Atalanta il tecnico romagnolo si affiderà come di consueto al 3-5-2 con la coppia d'attacco Destro- Shomurodov mentre in difesa, in attesa che si ambienti Onguené, è pronto ancora Radovanovic. Gli unici dubbi sono dunque in mediana con Strootman sorpresa possibile. (ANSA).