Avvistata coppia Aquile reali a Vobbia

Eccezionale avvistamento di una coppia di Aquile reali tra i picchi del Castello della Pietra di Vobbia (Genova). I due rapaci sono stati avvistati e fotografati da Ugo de Cresi, osservatore e naturalista, ieri pomeriggio mentre sorvolavano in stazionamento predatorio il maniero. E' la conferma, nota de Cresi, di una strardinaria biodiversità che trova nell'appennino ligure luogo ideale anche per i rapaci come l'Aquila Chrysaetos, che si trova all'apice della piramide alimentare. (ANSA).