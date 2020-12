Genoa, Rovella verso la Juventus

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Colpo in prospettiva per la Juventus che si sta accordando con il Genoa per il giovane centrocampista dei rossoblù e della nazionale under 21 Nicolò Rovella.

Rovella che esordì in serie A nel dicembre 2019 a nemmeno 18 anni, in questa stagione è già sceso in campo in ben sette occasioni che lo hanno portato al centro dell'interesse di molti club. A spuntarla sarebbe la Juventus che nei prossimi giorni curerà i dettagli del trasferimento del giocatore che verrà acquistato dal club bianconero per una cifra di poco inferiore ai dieci milioni di euro. Ma come già accaduto per il difensore argentino Romero, ora all'Atalanata, il centrocampista rimarrà in prestito al club di Enrico Preziosi. Prima però Rovella dovrà firmare il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno prossimo, con il club genovese. (ANSA).